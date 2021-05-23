رحمة رياض وشذى حسون في معركة الـ"نمبر وان".. والأخيرة "لا تتعدي الحدود"

يبدو أن عدوى "نمبر وان" تفشَّت وانتقلت من الفنان المصري محمد رمضان إلى الفنانتين العراقيتين رحمة رياض وشذى حسون اللواتي دائمًا ما تتجادلان حول أحقية كل منهما بلقب "نجمة العراق الأولى".

في وقت سابق، أطلَّت الفنانة العراقية رحمة رياض ضيفة في برنامج الجديد مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وحينما سألها الأخير حول إذا ما ترى نفسها نجمة عراق الأولى، فأجابت قائلة "نعم"، حيث لا ترى تصريحها هذا دليل غرور أو كبر، بل هو دليل ثقة وافتخار بنفسها.

من جهة أخرى، سارعت شذى حسون للرد على طريقتها الخاصة، فنشرت صورتها على غلاف مجلة "بغداد ستايل ستريت" العربية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتب عليها عنوان بالخط العريض والواضخ "شذى حسون، نجمة العراق الأولى".

وأرفقت حسون الصورة بتعليق، جاء فيه: "غلافي على مجلة بغداد ستايل ستريت متوافر الآن"، وأرفقته بهاشتاغات من بينها "نامبر وان"، و"لا تتعدي الحدود"، وقد يكون ذلك إشارة إلى رحمة رياض.

ولم يبقى سوا الفنانة العراقية أصيل هميم للدخول في الصراع واعتبار نفسها "نجمة عراق الأولى".