رد غير متوقع من أحلام بعد انتقادها بسبب اختيارها نفس فستان نادين نجيم في حفلها في السعودية

أحلام ونادين نجيم في نفس الفستان

بعد انتقادها من الجمهور بسبب ظهورها بنفس فستان الممثلة اللبنانية نادين نجيم أثناء حفلها الأخير في السعودية، ردت الفنانة الإماراتية أحلام بطريقة لم تكن متوقعة لدى الكثيرين، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر وقالت:

" الفساتين لا تصنع نجوم وأتشرف ألبس نفس فستان الجميلة نادين نجيم، وبعد ما شفت الفستان عليها انبسطت أكثر، يكفي أن ذوقي نفس ذوق ملكة جمال لبنان، واللي أنا من عشاق جمالها وفنها وأصبحت من الأوائل

وأضافت مُستنكرةً من انتقدها لارتداء إطلالات مكرّرة قائلةً: “كنت أتمنى تباركون لي بالنجاح بدل الكلام عن فستاني، الإعلام يجب أن يتطرق للمفيد”

وكانت الممثلة اللبنانية نادين نجيم قد ردّت على تغريدة أحلام قائلةً: “أنتي قمر شو ما لبستي، وإحنا نلبس اللي يعجبنا، وأنتي نجمة على طول، وأنا بحبك”.

على صعيد آخر، كانت أحلام قد ساندت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على خلفية إيقافها عن الغناء بسبب ما قالته على مصر في حفلها الأخير في البحرين، حيث اعتبر البعض أنها تطاولت على الدولة وأهانتها، ووجهت أحلام رسالتها لرئيس نقابة الموسيقيين هاني شاكر الذي رد بدوره وقال: "الموضوع ليس في يدي".