رزان مغربي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي مجموعة من الصور الجديد عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام). وظهرت رزان بإطلالة صيفية جريئة نالت إعجاب متابعيها حيث ارتدت فستان أنيق باللون الازرق واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل .

و فنيا إنتهت النجمة اللبنانية من تصوير فيديوكليب أغنيتها الجديدة، والتي تحمل عنوان (عاليا قوي)، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب تم تصويره في بيروت تحت إدارة المخرج زياد خوري.

يذكر ان فكرة الكليب مختلفة جدًا وتتناسب مع شخصيّة رزان المعروفة بعفويتها ونشاطها وخفة ظلها وحركاتها أمام الكاميرا، و سيكون جديدًا ومختلفًا جدًا ويتناسب مع بشخصيّة رزان.