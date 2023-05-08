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رزان مغربي في أحضان زوجها و ظهور نادر يجمعهما

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 أيّار / مايو 2023 - 03:16
رزان مغربي
رزان مغربي

البوابة- على غير عادتها، شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صورا رومانسية تجمعها بزوجها في ظهور نادر له، عبر وعبر حسابها على موقع (إنستغرام)، حيث ظهرت رازان مرتدية فستانا باللون البنفسجي، بينما ظهر زوجها مرتديا بذلة كلاسيكية وعلقت رزان على الصور: (حياتي وأكثر).

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يذكر أن رزان مغربي قامت مؤخرا بدور بالممثلة الاستعراضية (بديعة مصابني) في مسلسل (الضاحك الباكي) تأليف محمد الغيطى، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، محمد سليمان، مصطفى شوقي، مؤمن نور، ياسر الطوبجي، رامى الطومباري، هاجر الشرنوبي، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، و الفنانة الجزائرية مريم حليم.

كلمات دالة:رزان مغربي

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