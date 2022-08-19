ظهور نادر لإبن رزان مغربي من كواليس مسلسل (روز و ليلى)

كشفت الفنانة رزان مغربي عن صور من كواليس مسلسل (روز وليلى) يظهر فيها ابنها في ظهور نادر له. و تشارك رزان في العمل كضيفة شرف مع النجمتين يسرا ونيللي كريم وزوجها عاشور الذي يشارك في بطولة العمل أيضاً.

مسلسل (روز وليلى) من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجاري على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وتدور قصة العمل في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها في مصر.