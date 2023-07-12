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رزان مغربي و عمرو دياب معا على شاطىء البحر: (قصة حب من أين تبدأ)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 12 تمّوز / يوليو 2023 - 04:04
رزان مغربي و عمرو دياب
رزان مغربي و عمرو دياب

البوابة-اجتمعت الفنانة رزان مغربي ونجلها رام مع النجم عمرو دياب، وذلك خلال إقامتها في الساحل الشمالي، حيث شاركت رزان مغربي مقطع فيديو و صور لعمرو دياب وهو يداعب ابنها عبر حسابها في (إنستغرام)، وعلَّقت: (نجمي الصغير رام يلتقي بالنجم العملاق عمرو دياب)، كما نشرت صورة لطيفة لابنها والنجم وهما يتعانقان على الشاطئ، وكتبت: (قصة حب من أين تبدأ).

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رزان مغربي و عمرو دياب

من جهته، توجَّه رام عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، والذي يتابعه عليه أكثر من 12 ألف متابع، وشارك مقطع فيديو للحديث الدائر بينه وبين النجم عمرو دياب.
يكر ان الفنانة رزان مغربي تعافت من آثار الأزمة الصحية التي مرت بها في الفترة الأخيرة، و تستعد لاستئناف نشاطها الفني قريبا.

رزان مغربي و عمرو دياب

 

كلمات دالة:رزان مغربي

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