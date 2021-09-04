رسالة رومانسية و صور جديدة من شهر عسل نيللي كريم و زوجها

شارك لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، زوج النجمة نيللي كريم، متابعيهم بصور جديدة من شهر العسل الذي قضوه في الولايات المتحدة الامريكية، حيث نشر عبر حسابه الشخصي عدة صور من كواليس شهر العسل عبر حسابه الشخصي بموقع (انستجرام)، ظهرا خلالها في الكثير من الأماكن.

واكتفى عاشور برسالة غزل موجهة لزوجته نيللي كريم، وكتب: (أنا والشخص الذي يجعل قلبي يبتسم)، وسرعان ما حصدت الصور عدد كبير من التعليقات والاعجابات من قبل جمهورهما الذين تمنوا لهم حياة سعيدة، حسب موقع اليوم السابع.

وعادت النجمة نيللى كريم من إجازة شهر العسل في نيويورك، لكنها لم تنهِ إجازتها، حيث تستكمل نيللي شهر العسل برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في الساحل الشمالي، وظهرت نيللي في أكثر من صورة برفقة أصدقائها المقربين وزوجها في عدد من السهرات، كما رقصا الثنائي علي أغنية (مبروك) لرامي عياش، في حين اطلت نيللى صباح اليوم بصورة علي متابعيها وسط البحر والشمس.