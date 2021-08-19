نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام عاشور.. وسيلفي من ناطحات نيويورك!

تعيش الممثلة المصرية نيللي كريم أجمل أيام حياتها بعد أن دخلت القفص الذهبي بزواجها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

نيللي كريم كانت من بعد الزواج مباشرةً قد اتجهت لـ مدينة نيويورك لقضاء شهر العسل برفقة زوجها والذي كان مقيم بشكل دائم هناك قبل جائحة كورونا. ومن وسط نيويورك تم تداول الصُور الأولى للثنائي أثناء الاحتفال بعيد ميلاد هشام عاشور داخل أحد المطاعم، وبدا الثنائي غايةً في الرومانسية وهما يحتضنان بعضهما ضمن مجموعة صُور من بينها سيلفي من على متن إحدى ناطحات السحاب.

يذكر أن نيللي كريم كانت قد دخلت القفص الذهبي منذ أيام بحفل زفاف بسيط، وتألقت العروس بفستان أبيض مكشوف الكتفين بينما اختار العريس بدلة بيضاء اللون بالكامل. من الحفل تم تداول عدة صُور وفيديوهات ومن بينها القبلة الأولى التي جمعتهما أمام الحضور.

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا بخطوبتهما في حفل عائلي ضم أفراد عائلتهما وأصدقائهم المقربين، لكن لم يشارك الثنائي أي صور أو مقاطع فيديو للحفل عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشير أن نيللي تكبر خطيبها بثماني سنوات، فهو من مواليد 29 مايو 1982، بينما هي من مواليد 18 ديسمبر 1974. ويأتي خبر خطوبة كريم بعد إعلان انفصالهما عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قبل عدة أشهر. وكان أول ظهور لهشام عاشور ونيللي كريم في صيف 2021 أثناء حضورهما حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري وفي حفل زفاف المخرج والسيناريست عمرو سلامة.

من هو هشام عاشور زوج نيللي كريم ؟

يعتبر هشام عاشور من أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، لكنه قرر اعتزال اللعبة وأنشأ أكاديمية اسكواش في أمريكا، إلَّا أنه عاد إلى مصر بسبب ظروف كورونا. وعمل عاشور وشقيقه رامي عاشور، بطل العالم في الاسكواش 3 مرات، على إنشاء عدة أكاديميات في مصر. ويجدر الإشارة إلى أن عاشور اقتحم عالم التمثيل وشارك في فيلم هوليوودي، كما شارك في المسلسل المصري "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

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