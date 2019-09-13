رسميا:إمارات رزق و حسام جنيد يعلنان طلاقهما

فاجأت الفنانة السورية إمارات رزق، جمهورها ومتابعيها بإعلانها انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد.

وكشفت إمارات رزق، عبر منشور كتبته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إتمام الطلاق رسميًا، موضحة أنها تتمنى التوفيق لزوجها في حياته المقبلة.وطالبت الفنانة السورية، متابعيها عبر ذات المنشور، بعدم توجيه أي أسئلة لها بشأن تفاصيل تتعلق بالطلاق، مؤكدة أنها (مؤمنة بكل ما يأتي به الله)، حسب موقع دنيا الوطن..

وكتبت إمارات رزق، قائلة: (بغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه).

من جانبه، أعلن حسام جنيد، أيضًا عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع (فيسبوك)، متمنيًا التوفيق لـ(أم وطن)، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

وعانى الفنانان أزمة بسبب خلافات بينهما وقعت خلال العام الماضي، حتى أن حسام جنيد، وقتها نوّه عبر صفحته الشخصية على(فيسبوك) بكلمات قال فيها إن الطلاق أفضل شيء في الحياة، إلا أن إمارات رزق، خرجت وقتها لتؤكد أن الطلاق لم يقع ولكن خلافًا بسيطًا وقع بينهما وكانت وقتها تتحضر لولادة ابنتهما.









