رغم شائعات طلاقهما: أحمد سعد و زوجته ينتظران مولودهما الثاني

البوابة-رغم شائعات طلاقهما التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، ينتظر الفنان أحمد سعد مولودًا جديدًا من زوجته علياء بسيوني.

هذا و ظهرت علياء بسيوني برفقة زوجة المنتج هاني محروس ببطن منتفخة كشفت عن حملها في الشهور الاخيرة.

وفي وقتِ سابق كان النجم أحمد سعد قد أعلن في أبريل عام ٢٠٢٢ عن استقباله مولودته الأولى من زوجته علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم (عليا) .

وكانت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد، قد تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع (جوجل) وذلك بعد إثارتها الجدل و التكهنات برسالة غامضة نشرتها عبر حسابها على (فيسبوك)، قائلة: (لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع)، الا ان المطرب زوجها بدد الشكوك لاحقا بنشرة مجموعة صور تجمعهما و تظهرهما بمنتهى السعادة.