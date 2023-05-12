رغم طلاقهما: تامر حسني و بسمة بوسيل معا مجددا

البوابة-احتفل النجم تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما (أمايا) الثامن وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات للحفل الذي أقيم في حديقة كبيرة وسط ديكورات بهيجة، حيث ظهر تامر وبسمة في الفيديو وهما يرقصان مع ابنتيهما تالية وأمايا في أجواء مليئة بالفرح والأجواء الإيجابية، ويظهر في الفيديو الذي شاركته بسمة عبر حسابها هلى موقع (إنستغرام) ، الحرص الكبير منهما على تربية أطفالهما بطريقة مشتركة، وعدم التأثر بخطوة الطلاق التي اتخذاها مؤخرًا.

وكانت قد أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مؤخرا عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني، وكتبت عبر حسابها على موقع (إنستغرام) قائلة: (وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب).



