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رمضان 2023: تعرف على أحداث مسلسل علاقة مشروعة وقناة عرضه

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 14 آذار / مارس 2023 - 11:53
مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر عرض حلقات المسلسل الدرامي المصري " علاقة مشروعة "، بعد تأجيل تصويره لمدة سنتين بسبب انشغال الفنان المصري ياسر جلال في تصوير مسلسل "الاختيار".

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أحداث مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي درامي حول الزوجين "عمرو" و"عاليا"، الذين يجسد دوريهما ياسر جلال وداليا مصطفى، وخلال رحلتهما في تربية أبنائهما وتقدمهما في العمر، يتعرضان لعدة أزمات في علاقتهما الزوجية.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول العمل قصة صديق "عمرو" الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته، ليجد عمرو نفسه متورطًا في الأمر.

علاقة مشروعة

ونشرت بعض التقارير أن العمل يناقش فكرة الزواج الثاني وأثره السلبي على الأسرة والعنف ضد المرأة، إذ يبدأ بمشهد لرجل غائب عن الوعي بعد محاولته الانتحار، إثر ندمه على تطليق زوحته وشعوره باليأس بعد رفضها محاولاته في إرجاعها.

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أبطال مسلسل علاقة مشروعة

يشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم: ياسر جلال، ومي عمر، ومراد مكرم، وداليا مصطفى، وميمي جمال، وبسنت شوقي، وغيرهم من الفنانين.

عدد حلقات مسلسل علاقة مشروعة

يتألف المسلسل من 15 حلقة.

قناة عرض مسلسل علاقة مشروعة

من المقرر عرض المسلسل على قناتي "الحياة" و"ON".

كلمات دالة:علاقة مشروعة

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