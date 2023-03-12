رمضان 2023: ميلاد يوسف يتحدث عن دوره في مسلسل "العربجي"

يشارك النجم السوري الشهير "ميلاد يوسف" في مسلسل "العربجي" الذي يضم نخبة من نجوم سوريا ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

ميلاد يوسف يتحدث عن مسلسل العربجي

تحدّث النجم السوري ميلاد يوسف حول تفاصيل العمل الدرامي "العربجي" حيث أكّد بأن المسلسل يدور في اطار البيئة الشامية، إلا أنه يقدم شيئًا مختلفًا عن أعمال البيئة الشامية التي تم تقديمها سابقًا.

أما حول تفاصيل حكاية العمل اكد الفنان السوري بأن القصة التي يدور حولها المسلسل غير عادية ومهمة، وسيلاحظ المشاهد العربي الجهد الكبير والمبذول في العمل وضمن المشاهد.

واوضح ميلاد بأن العمل السوري "العربجي" سيقدم بطريقة جديدة ومختلفة كما أنه سيخرج من اللون الشامي التقليدي الذي اشتهر خلال السنوات الماضية.

ميلاد يوسف يتحدّث عن الدراما العربية الشتركة

وتطرق النجم السوري للحديث عن الدراما العربية المشتركة، وقال أنه وبالرغم من انها تعرّضت للكثير من الاستهجان في بداياتها الا أنها استطاعت تحقيق وجود لها واستطاعت أن تجمع بين الممثلين والمخرجين ضمن بيئة اجتماعية.

وأكّد بان لا يندم على أي وقت قضاه في الوسط الفني، حيث انه لو عاد به الزمن سيبقى خياره الأمثل هو التمثيل لأنه شغفه.

أبطال مسلسل العربجي:

باسم ياخور

سلوم حداد

نادين خوري

طلال مارديني

فارس ياغي

ديمة قندلفت

روعة ياسين

طارق مرعشلي

سوار الحسن

صفوح ميماس

تولين البكري

عبدالرحمن قويدر

