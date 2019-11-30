(رموش) لبلبة تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

أحدثت الفنانة المصرية لبلبة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع سجل لها أثناء حضورها فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بدت فيه وهي تقف أمام عدسات المصورين الذين طلبوا منها الابتسام، إلا أنها رفضت ذلك مشيرة إلى أن الابتسام قد يسبب تساقط رموشها الاصطناعية. وقالت: (متضحكونيش عشان الرموش متقعش)، حسب موقع اليوم دنيا الوطن.

واشعل المقطع المصور الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام) حيث أثنى الكثير من المتابعين على طرافتها وعفويتها.

