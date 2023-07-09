روان بن حسين تحسد رحمة رياض على جمال زوجها وتعلق.. أصدقاء منذ 8 سنوات

حلت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي المثير للجدل علي ياسين على قناة الجديد اللبنانية.

روان بن حسين تتحدث عن حياتها الخاصة

كشفت بن حسين أن الغناء كان حلمها منذ الطفولة، وخلال ازمة فيروس كورونا المستجد، قررت أن تحقق حلمها حيث علقت بطرافة: "قلنا لح نموت، فقلت لازم أحقق حلمي".

وتطرقت الفاشنيستا الكويتية خلال حوارها للحديث عن طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف والمشاكل التي رافقت زواجهما وقالت: "انا وطليقي كنا سيئين مع بعض.. وكان هناك عنف متبادل".

وأوضحت بن حسين أنها ترفض التحدث عن فترة زواجها وذلك احترامًا للعشرة بينهما ولوجود ابنة.

روان بن حسين ومعاناتها مع الوزن الزائد

تحدثت الفنانة الكويتية عن معاناتها مع الوزن الزائد حيث قالت إن السمنة أثرت عليها سلبيًا، وتسبب لها بالكثير من المشاكل النفسية، وأشارت أنها كانت ترفض الخروج من المنزل بحجة المرض تجنبًا للتنمر.

روان بن حسين تحسد رحمة رياض على جمال زوجها

وجه الإعلامي علي ياسين سؤالًا للفاشنيستا الكويتية عن من هي النجمة التي تحسدها على جمال زوجها مع وضعه 3 خيارات وهن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والفنانة رحمة رياض، والفنانة نور الغندور.

ولكون نور الغندور غير متزوجة انحصر الخيار ما بين سيرين عبدالنور ورحمة رياض لتختار روان بن حسين الأخيرة وعلقت بأن علاقة صداقة تربطها بهما وبـ ألكسندر علوم زوج رحمة رياض حيث انهما أصدقاء منذ ما يقارب الـ 8 سنوات.



