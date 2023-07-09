ميريام فارس تشارك جمهوها صور "تبديل حفاضات" طفلها.. وتثير حالة من الجدل

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة كبيرة عبر السوشال ميديا بعد مشاركتها صور من إجازتها الصيفية عبر ستوري حسابها في إنستغرام وصفت بالصادمة.

ميريام فارس تشارك صور صادمة من إجازتها الصيفية

تقضي الفنانة اللبنانية ميريام فارس وعائلتها إجازتها الصيفية، وشاركت فارس جمهورها عبر تطبيق انستغرام صور عديدة من رحلتها، وظهرت في أحد المنشورات وهي مرتدية ملابس البحر المكونة من قطعتين باللون الأخضر، وكاش مايوه مع قبعة من القش.

وتعرضت فارس للهجوم الشديد بسبب صور شاركتها عبر ستوري حسابها في إنستغرام ظهرت فيها وهي تبدل حفاضة ابنها الصغير ديف.

وتفاعل الجمهور مع الصور وتساءل عدد كبير منهم عن مغزى مشاركتها هذه النوعية من الصور، وإلى ماذا تشير، مهاجمين الفنانة اللبنانية.

في المقابل راح البعض للحديث عن سبب ارتداء طفلها للحفاضات حتى اليوم خاصة إنه أصبح بعمر الـ 3 سنوات وهو سن عادة ما يعتمد فيه الأطفال على دخول الحمام.

يُشار إلى أن فارس تحرص بشكل دائم على اخفاء ملامح زوجها وطفليها، وكثيرًا ما تعرضت للهجوم بسبب هذا الأمر وخاصة اخفاء هوية زوجها.

تزوجت الفنانة اللبنانية من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري في عام 2014 بحفل زفاف بسيط اقيم بشكل سري عن الإعلام، وانجبت منه وطفلين هما جايدن وديف.

ولم يظهر زوجها إعلاميًا أبدًا بالرغم من مرور ما يقارب 9 سنوات على زواجهما.

