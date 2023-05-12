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روان بن حسين تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها بالكاجوال

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 12 أيّار / مايو 2023 - 02:01
روان بن حسين
روان بن حسين

البوابة-نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).
وظهرت روان في الصورة  بإطلالة كاجوال غلب عليها اللزن الأسود و بملامح ساحرة تخطف القلوب ومن الناحية الجمالية، اعتمدت اعتمدت الكحل الأسود والماسكرا مع تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها تتدلى على أحد الجانبين بصيحة الويفي اللامع.

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روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة (مالك أمل) الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب)، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

كلمات دالة:روان بن حسين

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