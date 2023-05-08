روان بن حسين تدعم المثلية الجنسية.. وتكشف تفاصيل رسالتها الماجسيتر حولها

أثارت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين جدلًا واسعًا بسبب فيديو تسبب باتهمها بدعم المثلية الجنسية، حيث ظهرت في الفيديو معبرة عن سعادتها وفخرها وباركت للكويت والشعب الكويتي بسبب الغاء قانون تجريم التشبه بالنساء.

روان بن حسين مُتهمة بدعم المثلية الجنسية

انتشر الفيديو الذي تداوله رواد السوشال ميديا بشكل واسع، وبالرغم من أنه لم يتم الكشف عن موعد تسجيله لا سيما أن الغاء قانون تجريم المثلية كان قد الغي في الكويت بشهر فبراير من عام 2022.

وأصرت الفاشنيستا الكويتية خلال حديثها أنها لا تتحدث بمنطلق ديني ولا تقدم فتوى بل تتحدث بمنطلق إنساني بحت، وكشفت روان خلال الفيديو أن شهادة الماجستير التي ناقشتها سابقًا تناولت قانون تجريم التشبيه بالنساء في الكويت وأكدت انها تناولت في رسالتها قصة أشهر متحولة جنسية في الكويت "ططوة المطيري".

تابعت ٣ مسلسلات نتفلكس وعطتها منطلق طبي سديها بس pic.twitter.com/Yq7N0hFNwF — Employee of the Year (@Eeprx) May 7, 2023

وبالرغم من انه لم يتم التاكيد حول موعد الفيديو وفيما إذا كان قديمًا او حديثًا إلا ان اسم روان بن حسين تصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت بن حسين لهجوم وانتقاد واسع من قبل الجمهور وسط اتهامات بدعم المثلية الجنسية.

والجدير بالذكر ان الكويت كانت قد اعلنت في شهر فبراير من عام 2022 عن الغاء قانون تجريم المثلية الجنسية، إلا ان الكثيرين أكدوا أنه لم يتم العمل عليه وما زال المتحولين يتعرضون للانتهاكات والهجوم.

