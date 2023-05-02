أين يمكن مشاهدة مسلسل ابتسم أيها الجنرال بعد حذفه من اليوتيوب؟

تفاجأ الجمهور بحذف حلقات المسلسل السوري ابتسم أيها الجنرال من اليوتيوب في بداية شهر مايو الحالي، وتساءل العديد من رواد السوشال ميديا حول السبب وراء الحذف.

حذف حلقات مسلسل ابتسم أيها الجنرال من اليوتيوب

كانت الصفحة الرسمية لقناة العربي2 التي عرضت العمل على شاشتها خلال موسم رمضام 2023 قد اعلنت في وقت سابق عن حذف الحلقات عن يوتيوب، من أجل ضمان حقوقها.

واعلنت الصفحة في وقت سابق انه سيتم حذف جميع الحلقات مع نهاية شهر إبريل وتحديدًا في اليوم الأخير منه 30 إبريل، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف موقع تلفزيون سوريا الذي عرض العمل في رمضان إلى جانب قناة العربي 2، إن اشركة "ميتافورا" المنتجة للمسلسل، تلقت عروض من منصات رقمية من أجل شراء المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وهو ما دفعهم إلى حذفه.

أين يمكن مشاهدة مسلسل ابتسم ايها الجنرال بعد حذفه من اليوتيوب؟

وعبر العديد من الجمهور عن حزنهم وغضبهم بسبب حذف المسلسل متسائلين أين يمكنهم مشاهدة العمل، وبالرغم من أن الصفة كشفت أن الجمهور يمكنهم متابعة العمل على الموقع الرسمي للقناة، وعلى موقعها على يوتيوب، إلا ان الجمهور اكد وجود مشاكل بهما.

في المقابل اتجه عدد كبير لمتابعة العمل عبر بعض المواقع التي تعرض المسلسلات ومن بينها:

قصة مسلسل ابتسم أيها الجنرال:

يروي العمل الذي يحمل اسقاطات على حياة السلطة في الدول العربية، قصة خلاف بين الرئيس فرات "مكسيم خليل" وشقيقة عاصي "غطفان غنوم" على السلطة، وحكمهما لدولة الفرات بديكتاتورية.

وتناول العمل صراع السلطة بين الشقيقين بطريقة جريئة ووصفت بالجديدة، حيث لم يسبق لأي عمل عربي تناول هذه المواضيع بهذه الجرأة.

وبالرغم من أن كاتب المسلسل سامر رضوان حرص على وضع تنبيه في بداية كل حلقة يشير إلى أن شخصيات العمل لا تمت للواقع بالصلة، إلا أن الكثير من الجمهور ربط بين الشخصيات وعائلة الأسد في سوريا.

أبطال مسلسل ابتسم أيها الجنرال: