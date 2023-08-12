روبي حسناء و جريئة على طريقة (باربي)

البوابة-أثارت الفنانة روبي إعجاب متابعيها بعد أن شاركتهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت روبى بإطلالة ملفتة وجريئة على طريقة (باربي) ، حيث ارتدت فستانا جريئا و قصيرا باللون الفوشي ،من تصميم العلامة التجارية Bronx and Banco، يصل سعره إلى 550 دولار، أي ما يعادل إلى 17 ألف جنيها.

و على صعي العمل، أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا مساء الخميس الماضي في الساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من محبيها تحت شعار (كامل العدد)، وقامت بغناء باقة من أغانيها الشهيرة التي لاقت اعجاب وتفاعل من قبل الجمهور المتواجد بالحفل.