ريم عبدالله تتنقد اللذين سخروا من بدواتها.. "سبحان من غير الأحوال"

أحدثت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة موجة من الاستهجان والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حين سخر من السعوديين ودول الخليج العربي ووصفهم بالبدو خلال مقابلة على قناة الحرة الأمريكية في مواجهة مع محلل سياسي سعودي.

ومن ذلك المنطلق، تصدر هاشتاغ "حنا_بدو" موقع التغريدات القصيرة "تويتر" للتأكيد على اعتزاز السعوديين بأصولهم البدوية، مع صور تظهر الحضارة في السعودية، من مباني فخمة وطرق ممهدة.

وشاركت الفنانة السعودية ريم عبدالله في الموجة، وأعربت عن افتخارها ببداوتها بمنشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وكتبت: "سبحان من غير الأحوال، كانوا ينتقدوني إني بدوية والحين بعد الي صار قام الكل يتمسح في البدو ويقول أنا بدي، سبحان الله.

ورأى البعض أن منشورها فقد للفت النظر وتسليط الضوء عليها، وكتب: "يا ربي ذي متى تكبير عن حركات الأطفال".

ياربي ذي متى تكبر عن حركات الاطفال — Queen (@jkgy56) May 22, 2021

وعلَّق أحدهم ساخرًا: " دامك بدويه اباً عن جد روحي البر الان وارعي الغنم لمدة يومين ساعتها اصدقك."

من جهة أخرى، أيَّد الكثيرون رأيها، فكتب أحدهم: " والله انها صدقت كانو الحضر يسبون بالبدو ومادري ايش سبحان ربي مغير الاحوال كلهم انا بدوي وافتخر لا تقولون عنصريه لا وربي ذا الصدق".

والله انها صدقت كانو الحضر يسبون بالبدو ومادري ايش سبحان ربي مغير الاحوال كلهم انا بدوي وافتخر لا تقولون عنصريه لا وربي ذا الصدق 🙂💔 — mh. (@mh_69x) May 22, 2021

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وهذه ليست المرة الأولى التي تفتخر عبدالله ببداوتها، فقد ردَّت سابقًا على الانتقادات التي توَّجه إليها بين الحين والآخر وإلى السخرية من ذوقها باعتباره "ذوق بدو"، حيث ظهرت في فيديو وهي تشرب العصير، وقالت: " يقولون لي ذوقك ذوق بدو وأنا أقول ويالبى البدو".