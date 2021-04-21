ريم عبدالله تقلِّد مودل روز في استديو 21.. "الكوميديا شرق وهي غرب"

أبدعت الممثلة السعودية ريم عبدالله في تقليد الفاشونيستا السعودية مودل روز في برنامج "استديو 21" الذي يعرض على قناة MBC1.

اعتمدت ريم عبدالله ستايل مودل روز، فارتدت تيشيرت أبيض نسَّقته ببنطال ليغينغ وردي اللون، بينما اختارت شعر مستعار أشقر بلاتيني كمحاكاة لشخصية روز، إضافة إلى حركات جسدها الإنفعالية وتسليطها الضوء على جسدها الممشوق.

وابتدأت ريم الفيديو بعبارة روز: "هاي بنات شلونكم شو اخباركم طيبين رح ساوي معاكم تمارين خاصة بعد كل يوم تسألوني عن جمال خصري، تمرين جدًا سهل كريم خاص بالخصر".

ورغم أن العديدين أشادوا بأداء ريم، إلَّا أن البعض كان لهم رأي آخر، فعلَّق أحدهم: "القبول من الله وريم مالها اي قبول ف الكوميديا".

القبول من الله وريم مالها اي قبول ف الكوميديا — Joly almutairi🦋 (@joly_993) April 20, 2021

وعلَّق آخر: "ماتعرف تقلد تغغغغغغغغث ولا تقليد ضبطته ليتها ارتاحت"

ماتعرف تقلد تغغغغغغغغث ولا تقليد ضبطته ليتها ارتاحت — 1 9 9 6 (@hf_ts) April 20, 2021

وكتب أحدهم: "ريم عبدالله فنانه كبيره لكن برأيي ماتوفّقت كثيرا في هالادوار".

ريم عبدالله فنانه كبيره لكن برأيي ماتوفّقت كثيرا في هالادوار — خالد (@kk_nn111) April 20, 2021

وقال أحدهم ساخرًا: "الكوميديا شرق وهي غرب اتمنى من كل قلبي توقف الهبل اللي قاعده تسويه".