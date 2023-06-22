ريم مصطفى تفتتح موسم صور الصيف بصور مثيرة عى البحر

البوابة-شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورا من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام) ، ظهرت فيه متألقة بملابس الصيف، وعلقت عليها قائلة: (شم البحر واشعر بالسماء.. دع روحك وروحك تطير).

كما و ظهرت ريم في صورة اخرى بإطلالة جذابة مثيرة على الشاطئ، نائمة على الرمل بدون مكياج ، حازت على اعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل (طير بينا يا قلبي)، بطولة دنيا ماهر، بسمة، محسن محيي الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلي، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، من تأليف باسم علي الخطيب ، إسلام شتا و أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.