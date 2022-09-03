ريم مصطفى تفيض أنوثة و جمالا في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وخطفت ريم مصطفى انظار جمهورها، باطلالة جذابة وهي مستلقيه داخل منزلها باطلالة صيفية جريئة، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة خلال موسم رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل (suits بالعربي) إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.