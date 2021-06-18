ريهام حجاج تكشف عن حملها من طليق ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن حملها، وانتظارها لطفلها الاول من زوجها محمد حلاوة. و قد ردت الفنانة على سؤال الإعلامية بوسي شلبي: (أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك) وردت ريهام عليها ( تعرفي من فين محدش يعرف لسه!) لترد بوسي: ( باين عليكي)، حسب موقع صدى البلد.

وقد كشفت الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، وقالت: (زوجي قام بتطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بي بعام).

ولفتت خلال حوارها ببرنامج (سهرة خاصة) المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها تحب زوجها، وأسرتها، وتريد أن تعيش فى سلام.

لفتت، إلى أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع فى حالها ولا يتدخل أحد فيها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.