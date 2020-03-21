ريهام حجاج تنشر صورة حميمية مع زوجها: (بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك)

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بصورة جديدة لها رومانسية رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك على حسابها الشخصي بموقع (انستجرام).

وظهرت ريهام في الصورة، وهي بأحضان زوجها، ومستلقيان على الأريكة، خلال فترة الالتزام بقرارات الحكومة لعدم النزول من المنزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب موقع القاهرة 24.

كما حثت الجمهور، على البقاء بالمنزل، حتى لا ينتشر الوباء، حيث علقت على الصورة قائلة: (بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك).

تشارك حجاج، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل (لما كنا صغيرين)، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، ويشاركها البطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي.