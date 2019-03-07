ريهام سعيد تطلب الدعاء لطفلها و تتكتم على طبيعة مرضه

ريهام سعيد

فطرت الإعلامية ريهام سعيد قلوب محبيها بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، والتي ظهر فيها ابنها الصغير على فراش المرض بإحدى المستشفيات، ويده الصغيرة موصولة بالأسلاك الطبية.

وطلبت ريهام سعيد من متابعيها الدعاء لابنها وذلك في تعليقها على الصورة التي ترصد تعرض ابنها الصغير لوعكة صحية مفاجئة، غير أنها تجنبت الخوض في تفاصيل التدهور المفاجئ في حالة ابنها الصحية أو كشف طبيعة مرضه، حسب موقع محلة ليالينا.

المعروف أن الإعلامية المصرية المثيرة للجدل عادت منذ بضعة أشهر لتقديم برنامج (صبايا) عبر قناة (الحياة)، حيث تطل على جمهورها يومين في الأسبوع وهما الأحد والإثنين من كل أسبوع.