ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد والدها الفنان أشرف عبد الغفور

البوابة-هنأت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور بعيد ميلاده الذي حل أول أمس الأربعاء وذلك من خلال نشر صورة جمعتهما سويا وهي تقبله، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و علقت ريهام على الصور قائلة: (كل سنة وأنت تعريف الحب، الإنسانية، الاحترام، الحنية، التضحية، العطاء، الكرم، الرحمة، إنكار الذات. كل سنة وأنت ضهري وسندي وداعمي وأبويا وحبيبي، كل سنة وأنت اكتر بني آدم عمره ما ضايق حد أو خذل حد كل سنة وأنت أكثر إنسان في الدنيا ببص له لفوق أوي يا حبيبي، ربنا يخليك لينا ويديمك علينا نعمه وعقبال مليون سنة).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان مُسلسل (رشيد) الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم ، من بطولة محمد ممدوح، صلاح عبدالله، سيد رجب، هالة صدقي، محسن منصور، خالد كمال، تامر نبيل، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.