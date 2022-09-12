ريهانا تثير الجدل بأحدث ظهور لها.. وهذا سرّ زيادة وزنها الكبير

مرّ ثلاثة أشهر منذ أن أعلنت النجمة العالمية "ريهانا" عن ولادتها لطفلها الأول من حبيبها المغني آيساب روكي، حيث أثارت الجدل بشكل كبير منذ الظهور الأول لها.

ريهانا تثير الجدل بأحدث ظهور لها

أثارت النجمة العالمية جدلًا كبيرًا في أحدث ظهور لها، حيث التقطت الكاميرات الكثير من الصور للنجمة العالمية بعد مرور ما يقارب الـ ثلاثة أشهر على إنجاب طفلها الأول.

وكان اللافت في الأمر هو ظهور النجمة العالمية بوزن كبير حيث يبدو واضحاً بأنها كسبت الكثير من الوزن أكثر من فترة الحمل نفسها، حتى أن الجمهور علق أن النجمة العالمية خسرت رشاقتها التي تميزت بها بشكل كامل.

ويبدو ان النجمة العالمية اتخذت منحنى جديد وخاص بها، حيث كانت من النجمات القلائل اللواتي لم يستعدن وزنهن بعد الإنجاب، وتركت لجسدها حرية التغيير، غير مكترثة بأي تعليقات سلبية حول الأمر.

سرّ زيادة وزن ريهانا

كشف مصدر مقرب من النجمة العالمية بأنها سعيدة جداً في حياتها وعلاقتها بوالد طفلها أفضل مما كانت عليه، كما أنها سعيدة جدًا بالأمومة.

وتابع المصدر: "إن ريهانا اكتشفت جانب جديد من شخصية آيساب لم تكن تعرفه قبل ذلك وهذا الأمر جعلها أكثر حباً له"، وأضاف المصدر: "يبدو واضحاً أن سرّ زيادة الوزن لدى النجمة العالمية هي الراحة التي تشعر بها الى جانب ايساب روكي حيث أنه يساعدها في كل شيء في حياتها".