ريهانا في أول ظهور علني لها منذ الولادة.. وهذا سبب انزعاجها وغضبها!

استطاعت المغنية العالمية "ريهانا" خطف الأنظار وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت بشكل علني لأول مرة منذ اعلانها ولادتها لطفلها الأول قبل مدة

الظهو الاول العلني للنجمة العالمية ريهانا بعد الولادة

أحدثت النجمة العالمية البربادوسية "ريهانا" ضجّة كبيرة بين الجمهور وذلك بعد ظهورها لأول مرة بشكل علني منذ أن اعلنت ولادتها لطفلها في شهر آيار الماضي.

وظهرت النجمة العالمية يوم الجمعة الماضية في لندن خلال حفل كبير وضخم لحبيبها ووالد طفلها المغني العالمي آيساب روكي، وكانت الفنانة العالمية تحاول شقّ طريقها بين الحشود الضخمة الذين تجمهروا حولها وسط حرّاس الأمن من أجب الوصول إلى مقعدها

وبدت النجمة العالمية منزعجة جداً وغاضبة أمام الكاميرات حيث أكّدت مصادر قريبة بان السبب الرئيسي لانزعاجها هو الصراخ والضوضاء الذي كان محيط بها من قبل الجمهور والمعجبين.

Rihanna spotted out for the first time since giving birth in May at Wireless Fest in London. A$AP Rocky is headlining.

pic.twitter.com/6SjjuOrrMf — Rap Alert (@rapalert6) July 1, 2022

تفاصيل أول ظهور علني للنجمة العالمية ريهانا

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للظهور الأول للنجمة العالمية على خشبة المسرح في لندن حيث كان حبيبها آيساب روكي يؤدي عرضه الغنائي هناك.

وصعدت الفنانة العالمية والتي كانت ترتدي ملابس باللون الأسود كما وضعت نظارات شمسية سوداء إلى مكان تواجد حبيبها وسط الجمهور الكبير، كما تداول المتابعون مقطع فيديو آخر لها وهي في كواليس الحفلة.

ريهانا والشائعات

أثيرت شائعات كثيرة بعد ولادة ريهانا لطفلها الأول بانفصالها عن حبيبها المغني ايساب روكي، خاصة بعد ان ألقي القبض عليه للتحقيقات في جريمة قديمة، ولكن الفنانة العالمية نفت هذه الشائعات وأكّدت بان علاقتهما الرومانسية تسير على ما يرام بوجود الطفل.

يُشار إلى ان الفنانة العالمية كانت قد اعلنت منذ مدة عن حملها بشكل مفاجئ للجمهور، ولاحقًا تم الإعلان عن انجاب النجمة الشهيرة لمولودها الأول دون الكشف عن اي تفاصيل تتعلق به ويبدو ان ريهانا تسير على نهج الكثير من النجمات العالميات في اعتماد ابعاد طفلها عن الإعلام والجمهور