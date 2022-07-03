  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ريهانا في أول ظهور علني لها منذ الولادة.. وهذا سبب انزعاجها وغضبها!

ريهانا في أول ظهور علني لها منذ الولادة.. وهذا سبب انزعاجها وغضبها!

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 03 تمّوز / يوليو 2022 - 06:07
ريهانا
ريهانا

استطاعت المغنية العالمية "ريهانا" خطف الأنظار وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت بشكل علني لأول مرة منذ اعلانها ولادتها لطفلها الأول قبل مدة

اقرأ ايضاًريهانا في أول ظهور لها بعد الولادة.. وخطط صادمة لطفلها الجديدريهانا في أول ظهور لها بعد الولادة.. وخطط صادمة لطفلها الجديد

الظهو الاول العلني للنجمة العالمية ريهانا بعد الولادة

أحدثت النجمة العالمية البربادوسية "ريهانا" ضجّة كبيرة بين الجمهور وذلك بعد ظهورها لأول مرة بشكل علني منذ أن اعلنت ولادتها لطفلها في شهر آيار الماضي.

وظهرت النجمة العالمية يوم  الجمعة الماضية  في لندن خلال حفل كبير وضخم لحبيبها ووالد طفلها المغني العالمي آيساب روكي، وكانت الفنانة العالمية تحاول شقّ طريقها بين الحشود الضخمة الذين تجمهروا حولها وسط حرّاس الأمن من أجب الوصول إلى مقعدها

وبدت النجمة العالمية منزعجة جداً وغاضبة أمام الكاميرات حيث أكّدت مصادر قريبة بان السبب الرئيسي لانزعاجها هو الصراخ والضوضاء الذي كان محيط بها من قبل الجمهور والمعجبين.

تفاصيل أول ظهور علني للنجمة العالمية ريهانا

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للظهور الأول للنجمة العالمية على خشبة المسرح في لندن حيث كان حبيبها آيساب روكي يؤدي عرضه الغنائي هناك.

اقرأ ايضاًريهانا في أول ظهور لها بعد الولادة.. وخطط صادمة لطفلها الجديدبخطوة مفاجئة.. حبيب ريهانا السابق "كريس براون" يهنأها بقدوم مولودها

وصعدت الفنانة العالمية والتي كانت ترتدي ملابس باللون الأسود كما وضعت نظارات شمسية سوداء إلى مكان تواجد حبيبها وسط الجمهور الكبير، كما تداول المتابعون مقطع فيديو آخر لها وهي في كواليس الحفلة.

ريهانا والشائعات

أثيرت شائعات كثيرة بعد ولادة ريهانا لطفلها الأول بانفصالها عن حبيبها المغني ايساب روكي، خاصة بعد ان ألقي القبض عليه للتحقيقات في جريمة قديمة، ولكن الفنانة العالمية نفت هذه الشائعات  وأكّدت بان علاقتهما الرومانسية تسير على ما يرام بوجود الطفل.

يُشار إلى ان الفنانة العالمية كانت قد اعلنت منذ مدة عن حملها بشكل مفاجئ للجمهور، ولاحقًا تم الإعلان عن انجاب النجمة الشهيرة لمولودها الأول دون الكشف عن اي تفاصيل تتعلق به ويبدو ان ريهانا تسير على نهج الكثير من النجمات العالميات في اعتماد ابعاد طفلها عن الإعلام والجمهور

كلمات دالة:ريهاناأخبار المشاهيراطلالات المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...