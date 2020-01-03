زوجة المنتصر بالله تشتكي مرضه:(مش بيسألوا عنه!)

قالت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، مطالبة جمهوره بالدعاء له، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وأضافت كساب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها (كل يوم)، المُذاع عبر فضائية (ON-E)، مساء يوم الخميس: (زوجي فنان كبير وأصابه المرض منذ 12 عامًا لم تساهم النقابة أو النجوم الكبار في مصاريف علاجه)، مضيفة: (مش بيسألوا عنه ولكن نشكر ربنا على نعمة الستر)، حسب موقع مصراوي.

وأوضحت زوجة الفنان، أن عددًا من النجوم دائمون في التواصل مع زوجها مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي.