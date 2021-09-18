زوج أصالة نصري يغازلها بأبيات شعرية و صورة

قام الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، بمغازلة زوجته بأبيات من الشعر نشرها في صورة عبر خاصية (ستوري) بموقع (إنستغرام)، ظهر خلالها وهو يقود سيارته بينما تجلس بجواره أصالة.

وجاءت أبيات الشعر التى أضافها فائق حسن على الصورة: (مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المراة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد إلا عودة انتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون).

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت قبل يومين رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا عام 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما أفادت تقارير خلال الأشهر الماضية بزواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في يوليو/تموزالماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي من المطربة السورية.