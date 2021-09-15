طليقة زوج أصالة نصري بأول تصريح رسمي.. وصُورة حصرية لأطفالهما!

أطلت مارتا حماد والتي هي طليقة زوج أصالة نصري الحالي المدعو فائق حسن على الجمهور لأول مرة وبأول تصريح رسمي.

مارتا حماد أوضحت بالفيديو أن الكثير من المعلومات المتداولة مغلوطة ما بين أن طلاقها تم منذ فترة قريبة وهو أمر خاطئ فقد تم منذ مدة جيدة، كما أنها ضربت بعرض الحائط كل الأخبار حول عدم وجود أولاد بينهما وعلقت بـ "أبارك لـ أبو أولادي والفنانة السورية أصالة نصري الزواج"!

وبذلك يتضح أن الصُورة العائلية التي تم مشاركتها بشكل حصري عبر موقعنا هي حقيقية 100%، وان فائق حسن له 3 أطفال من زوجته الأولى هم خالد وابنتين قيل أن إسم إحداهن شيماء.

تعارف زوج أصالة وزوجته الأولى!

علاقة فائق ومارتا كانت قد بدأت من خلال فيديو كليب "مو على كيفك" والتي شاركته في كموديل معى الفنان العراقي ماجد المهندس والذي يدير أعماله فائق حسن. شرارة الحب اشتعلت بين الثنائي ليتوج الأمر بالزواج بعد أن وجد فيها كل ما يبحث عنه في شريكة حياته وكانت السبب في إنهاء إضرابه عن الزواج. زواج الثنائي لم يستمر وانتى بالطلاق وعلى ما يبدو أن الطلاق كان ودياً بينهما من دون فضائح أوغيرها من الأمور التي قد تعكر مزاج الأطفال الذين بينهم.

هل سخرت مارتا من أصالة نصري ؟

مع تداول خبر زواج فائق بـ أصالة تم تداول فيديو راقص لـ مارتا على أنغام أغنية "الفاتنة" ومن بعدها شاركت عدة منشورات عبر خاصية الستوري في انستقرام والتي جاء فيها تحديداً "حين يجف كل شيء منك لا تيأس فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك"... وتابعت في تعليق أخر "عندما يمنحك الله بداية جديدة لا تكرر نفس الأخطاء".

مارتا شبيهة أنجيلينا جولي!

السيدة مارتا مع تداول صُورها بكثر عبر منصات السوشال ميديا تغزل الجمهور بجمالها وجاذبيتها وتم تشبيهها مباشرةُ بالممثلة العالمية أنجيلينا جولي، وكان من بين التعليقات المتداولة "في حد يهد هالجمال ويمشي".. وتابع آخر "وايد حلوة ما شاء الله".



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