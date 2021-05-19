زوج دنيا غانم يكشف تطورات حالة حماه وحماته الصحية.."لا زلنا في أشد الحاجة الى الدعاء"

لا يزال الجميع ينتظر أخبار جيدة بشأن الحالة الصحية لفنانين الشهيرين دلال عبد العزيز وسمير غانم، حيث نقلا إلى العناية المركزة إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وقد خرج زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم للكشف عن تطورات الحالة الصحية لحماه وحماته في أول ظهور له على التلفزيون منذ دخول الفنانين إلى المشفى.

ظهر الإعلامي المصري رامي رضوان في برنامجه " مساء dmc" للحديث عن أسباب تغيبه عن الشاشة، وقال: "أن “سبب تغيب زي ما انتم عارفين هو الظروف التي تمر بها الاسرة العزيزة وانا متأكد وانه في هذه اللحظة ومع اول ظهور لي بعد الاخبار اللي شفتوها واصابة حماي العزيز والنجم الكبير الاستاذ سمير غانم وحماتي العزيزة والنجمة الكبيرة الاستاذة دلال عبد العزيز فأنا متأكد في ملايين منتظرين منى اقول ايه الاخبار”.

وأوضح أنه العائلة تلقت ملايين الاتصالات من المتابعين حول العالم للاطمئنان على صحة دلال وسمير غانم، وأكَّد أن الثنائي لا يزالان بأمس الحاجة للدعاء، قائلًا: "نحن لا زلنا في اشد الحاجة الى دعاء حضراتكم ليهم وانا عارف كل الناس بتدعي ولا يغير القدر الى الدعاء وباذن الله يا رب يتقبل دعاء الملايين في مصر والعالم العربي والعالم ويمثلوا للشفاء”.

دخول سمير غانم في غيبوبة

وفي وقت سابق، أعُلن أن سمير غانم قد دخل في حالة غيبوبة بعد أن توقفت أجهزة جسمه عن العمل بشكل مفاجئ بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الطبي أن سمير يعاني من عدة أمراض من بينها مرض الكلى وهو ما ساهم بتدهور حالته الصحية بشكل كبير ونقله للعناية المركزة بشكل طارئ، أما زوجته فوضعها أفضل بقليل ولكنها ما زالت في العناية المركزة وتحت أجهزة الاكسجين بسبب صُعوبات التنفس التي تواجهها.

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطلبت ابنتيه إيمي ودنيا سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالديها عبر حسابهما في انستقرام ضمن تفاعل كبير من الجمهور ومشاهير الوسط الفني.