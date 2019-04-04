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زوج دنيا سمير غانم يرد على الساخرين من صورته مع ابنته (كايلا)

زوج دنيا سمير غانم يرد على الساخرين من صورته مع ابنته (كايلا)
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