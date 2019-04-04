زوج دنيا سمير غانم يرد على الساخرين من صورته مع ابنته (كايلا)

غضب الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم من جراء التعليقات السلبية، التي انهالت على صورته مع ابنته كايلا على (انستجرام).

رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم لم يستطع أن يتجاهل الإساءة التي كتبت تعليقاً على صورته مع ابنته بمناسبة عيد ميلادها، فأخذ على عاتقه الرد على العديد من التعليقات بنفسه وبرسائل مطولة يشرح فيها وجهة نظره.

حدث الأمر، عندما حرص رامي رضوان معايدة ابنته الوحيد كايلا في عيد ميلادها، فنشر لهما صورة على حسابه ، ولكنه حرص على إخفاء ملامحها بواسطة (إيموجي) قلب حب كبير.

ورد رامي رضوان بنفسه على العديد من التعليقات المنتقدة لتصرفه، ليؤكد أنه يسامح كل من أساء له، ولكن لديه الحرية الشخصية في كشف أو إخفاء وجه ابنته، خاصة وأن للشهرة أثر سلبي لا يرغب في طفلته تتعرض له، جسب مجلة ليالينا.

لم يخل الأمر من اتهام البعض لزوج دنيا سمير غانم بشكل صريح أنه يخاف من الحسد، ليرد بأنه يخشى منه بالفعل لأنه مذكور في القرآن، مضيفاً أنها يخشى من أي تعليق سخيف أو سخرية قد تنال من ابنته، لهذا يحرص على عدم إظهار وجهها.