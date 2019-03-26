زوج شاهيناز يفاجئ الجميع ويرد على اتهامه بالتعدي عليها بالضرب..شاهدوا ماذا قال

شاهيناز ضياء وزوجها

ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بخبر تعرض نجمة ستار أكاديمي شاهيناز ضياء للضرب على يد زوجها رجل الأعمال إيهاب محمود، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قامت بمشاركة صورها وهي مصابة بنزيف الأنف نتيجة الضرب المبرح.

وأوضح إيهاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن بداية الواقعة كانت عندما فوجئ بأن زوجته المطربة شاهيناز خارج مصر منذ 8 أيام، ما بين دبي وإندونيسيا، في حين أنها كانت قد أبلغته أنها ستذهب لرحلة عمل ما بين مدينة الجونة والعين السخنة، وتركت له ابنهما "مالك" حتى تتفرغ لإحياء الحفلات الغنائية هناك، وأنه لم يخطف نجله مثلما ادعت، ولا يوجد أب يقبل على خطف ابنه.

وأكد أيضًا إنه لا صحة لما صرحت به زوجته حول اعتدائه عليها بالضرب المبرح الذي تسبب في إصابتها بنزيف في الأنف، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بروايتها حول الواقعة وصورها وهي مصابة بنزيف الأنف، ولكن الحقيقة أنها تعاني من الجيوب الأنفية وأي لمسة في أنفها تؤدي إلى نزول الدم.