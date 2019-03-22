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بعد قرار النقابة ايقافها عن الغناء: زوج شيرين عبد الوهاب يدافع عنها و يوضح

بعد قرار النقابة ايقافها عن الغناء: زوج شيرين عبد الوهاب يدافع عنها و يوضح
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