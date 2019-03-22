بعد قرار النقابة ايقافها عن الغناء: زوج شيرين عبد الوهاب يدافع عنها و يوضح

شيرين

أعرب النجم حسام حبيب، عن حزنه الشديد لما أصدرته نقابة المهن الموسيقية بقرار وقف زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء والتحقيق معها، مشيرًا إلى أنه قرار ليس له أى أساس من الصحة، خاصة أنه لا يوجد أى دليل أنها تسيء إلى سمعة مصر، ولكن ما حدث أثناء غنائها فى البحرين كانت تداعب جمهورها بقولها: (أنا مش حامل على طريقة الهزار) وقولها (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان اللى بيهزر عندنا بيبقوا عايزين يحبسوه) ولم تقصد بهذه الجملة أى شىء يسىء لسمعة مصر وما تقصده هو أمثال المحامين الذين يقدموا فيها بلاغات وقضايا موجهة لها فى كل مكان .

وقال حسام حبيب فى تصريحات خاصة إن شيرين من أكثر الناس المحبة لبلدها ولا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتها، وأنها تحب هذا البلد وهي قطعة منه، ولم تقصد الآن أو في الماضي مشيرًا إلى أنهم عندما يقيمون خارج مصر 5 أيام على سبيل المثال يصابون بالاكتئاب وتطلب العودة إلى بلدها فى أسرع وقت نتيجة حبها لها، حسب موقع اليوم السابع.

واختتم حبيب كلامه بأن شيرين عبد الوهاب لن تحضر الأسبوع المقبل إلى نقابة المهن الموسيقية كما جاء فى البيان التى أصدرته اليوم.