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زينب العسكري تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور (فيديو)

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 10:00
زينب العسكري تحتفل بعيد ميلادها الـ47
زينب العسكري تحتفل بعيد ميلادها الـ47

احتفلت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري بعيد ميلادها يوم السبت الذي صادف الـ6 من فبراير، وتداولت الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالحفل الفخم الذي أقامته الفنانة بهذه المناسبة.

وفي عيد ميلادها الـ47، اختارت زينب العسكري أن ترتدي قفطان باللون البنفسجي الغامق مع تطريزات فضية على الأكتاف، وظهرت في الفيديو وهي تقوم بإطفاء شموع عيد ميلادها بجانب قالب الحلوى الفاخر المكون من 3 طبقات، كما ظهر في الفيديو أيضًا التجهيزات الخاصة بمكان الحفل والذي كان ممتلئًا بالزهور والزينة والبالونات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعلى ما يبدو أن زينب العسكري تجنبت التعرض لأي مساءلة، وحرصت على اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث لم يحضر الحفل أحد سوى الفنانة فاطمة عبد الرحيم، وبنات الفنانة الثلاثة مع عدد من صديقاتهن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعلقت زينب على الفيديو الخاص بعيد ميلادها: "حفلة عيد ميلادي شعور جميل ان تمضي السنوات والأحباب من حولك قريبين إحساسهم ومشاعرهم الجميلة معك شكرا لمشاركتكم فرحة بيوم ميلاد إنسانة تتمنى ان يكونوا أحبابها دوم بخير وسعادة ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يُشار إلى أن الفنانة البحرينية كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 2009 للتفرغ للحياة الزوجية بالرغم من الجماهيرية الكبيرة التي كانت تتمتع بها، وبعد إعلانها الاعتزال تزوجت من عبد الله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات أطلقت عليهم أسماء، الزين والحلا والغلا.

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