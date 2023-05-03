زين كرزون ترد على فضيحة والدتها "ماما ميدو بالبكيني".. وتهدد بالقضاء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "فضيحة والدة زين كرزون بالبكيني"، والذي تظهر فيه "ماما ميدو" بالبكيني في صورة شاركتها ابنتها مشهورة السوشال ميديا الأردنية هيا كرزون عبر حسابها في "سناب شات.

زين كرزون حول ظهور والدتها بالبكيني



في التفاصيل، شاركت هيا صورة لها خلال استرخائها تحت أشعة الشمس عبر حسابها في "سناب شات"، دون أن تدرك أن والدتها "ميدو" مستلقية وراءها بلباس البحر المؤلف من قطعتين، لتظهر جسدها المكشوف.

وبعد الجدل القائم، خرجت زين كرزون عبر حسابها الرسمي لتعلق على الواقعة ولتوضِّح بعد النقاط، لافتةً إلى أنهن كن متواجدات في فيلا خاصة بالمالديف، وحينما التقطت شقيقتها الصورة لم تدرك تواجد والدتها خلفها، لاسيما أن الأخيرة كانت متواجدة في غرفة المساج، ولأن هيا لا تعود لمشاهدة الصور التي تنشرها عبر حساباتها لم تلاحظ وجود خطب ما الصورة.

وأوضحت كرزون أنها صدمت من كمية الرسائل التي وصلت لها من متابعيها، الذين يطالبونها بحذف صورة والدتها على الفور. اقرأ ايضاً زين كرزون تثير الجدل في إحدى مولات الأردن.. وحارسها الشخصي يلمسها بطريقة غير لائقة وأعربت كرزون عن استيائها من تداول صورة والدتها، وأشارت إلى أن المعنيين بالأمر يحاولون تحدي الله سبحانه وتعالى، لاسيما أن فعلهم هذا يهز عرش الرحمن، على حد تعبيرها.

زين كرزون تهدد باللجوء للقضاء

وشددت كرزون أن والدتها خط أحمر في حياتها، وهددت كل من أخذ لقطة شاشة للصورة باللجوء للقضاء.

كما هاجمت الفلسطيني ليو سلطان مؤكدةً أنه سيصبح "عبرة لكل العالم"، لافتةً إلى أنها رفعت عليه عدة قضايا بالكثير من الدول.

