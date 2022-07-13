زين كرزون تثير الجدل في إحدى مولات الأردن.. وحارسها الشخصي يلمسها بطريقة غير لائقة

أحدثت مشهور سناب شات الأردنية، زين كرزون ، موجة من الجدل والانتقادات لدى تواجدها في إحدى مولات المملكة برفقة حراس شخصين، بينما يحاولون إبعاد المعجبين المتهافتين حولها.

انتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور توثِّق لحظة تواجد زين برفقة شقيقتها هيا كرزون في "مكة مول"، حيث تهافت عليهما المعجبين الذين حاولوا التقاط الصور برفقتهما، بينما حاول الحراس الشخصيين الأربعة منعهم من الاقتراب، وتسهيل الطريق لهما للمرور بين الحشود.

هو كيف الإنسان سواء ذكر أو أنثى كرامته بتسمحله يزحف مثل الذليل ورا حدا بهالشكل؟؟ https://t.co/aZsJJUOjTa — عُـدي بـطاينـِة (@Odai_Bataineh) July 12, 2022

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي لامس فيه أحد الحراس الشخصيين جسد كرزون بطريقة عدها الكثيرون غير لائقة، فلاحظوا إحاطة يده حول صدرها بطريقة مبالغ بها بينما يحاول جرها بعيدًا عن الحشود، حيث وضع يده أسفل ذرعاها.

كما سخر الكثيرون من لجوء زين لحراس شخصيين، فكتبت إحداهن: " بس حبيت منظر الشباب عاملين حلقة ذكروني بأيام فتحي يا وردك غمضي يا وردة.. بس جد اللهم ثبات العقل يا رب".

في حين رأى البعض أن المتجمهرين حولها دفع لهم مبلغ مالي ليثيروا كل تلك البلبلة، فكتبت إحداهن: "لا تستبعد يكون مدفوعلهم عشان تعمل جو.. ٥ ليرات عالداير ولا وجبات شاورما 🤷‍♂️ طبعا لا ينفي انو قلة العقل والكرامة موجودة عند ناس كثير.. ومش بس مراهقين".

وأضاف آخر: "زين كرزون طول نهارها بمكة مول و هي عارفة هالحكي انه ما حدا معبرها. ممكن بنت مراهقة او بنت صغيرة و ام انه عاساس بنتها تصورت مع بنت مشهورة او مشان تحكي عليها بعد ما صورتها. زين كرزون واضح جدا انها شارية كم شخص يصرخولها. و شارية بودي جارد اصول البرستيج".

كما استهجن الكثيرون الطريقة التي وصل بها المعجبين لإذلال أنفسهم من أجل الهدايا أو مشهور، فكتب أحدهم: "لاحول ولاقوة الابالله شو للناس ل بموت مابركض ورا حد وياريت حد يلي بيستاهل بتلاقيهم هدول نفسهم الي بغلطو عليها في تعليقات هم الي بتصورا معها واضح انفصال".