سامو زين يستعد لطرح (حبيتو) بمناسبة عيد الحب

يستعد الفنان سامو زين لطرح أجدد أغنياته (حبيبتو) بمناسبة عيد الحب عبر تطبيق (أنغامي) من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

وطرح سامو زين البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع (انستجرام) معلقا: (كل أيامكم حب، صوته مرتبط دائمًا بالأجواء الرومانسية سامو زين وبمناسبة عيد الحب يغنّي حبيبتو على #أنغامي).

من جهة أخرى، حلّ الفنان سامو زين ضيفاً على برنامج (هذا الصباح) الذي تقدّمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، حيث أكد أنه يحمل شعار الحب والإنسانية والمحبة منذ عشرين عاماً عبر الأغاني التي يقدّمها، موضحاً أن هذه خطى الجميع يحتاجون إليها .

وأثناء اللقاء، قدّم سامو زين مقطعاً من أغنيته الجديدة (حرام عليك)، مؤكداً أنه حاول من طريق الأغنية نشر البساطة والحب والمتبادل، وحرص على أن يضمّنها نوعاً من الرومانسية لرسم الابتسامة على وجوه المستمعين.

وتابع قائلاً إنه يحاول تقديم موسيقى مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء موضحاً أن أغنيته الجديدة تأتي بمناسبة عيد الحب.