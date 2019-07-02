سرقة دراجة بخارية فاخرة من نجل الفنانة سيدا سايان

كشف موقع "جونيدن" التركي أن أولكان إنجين، نجل المغنية الشهيرة سيدا سايان، ذهب إلى مركز تسوق في إسطنبول بدراجة نارية فاخرة ليلتقي مع أصدقاءه وبعدما دخل مركز التسوق ووضع الدراجة النارية في موقف السيارات عاد ليجد أن دراجته البخارية قد سرقت.

توجه أولكان إلى مركز شرطة إيتير وأبلغ عن سرقة دراجته، حيث أحيل الملف إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول.

يذكر أن سيدا من مواليد 30 ديسمبر 1961 في إسطنبول، وهي مغنية وممثلة تركية تشتهر بغنائها الفلكلوري وموسيقى البوب، كما أنها تعمل مؤخراً كمقدمة برنامج حواري باسم "سلطان بياز"، وتظهر بشكل متكرر كضيفة بالبرامج الغنائية.

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