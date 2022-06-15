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صفعة سلافة معمار لنادين الراسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 04:37
سلافة معمار و نادين الراسي
سلافة معمار و نادين الراسي

تصدرت صفعة النجمة السورية سلافة معمار لزميلتها الممثلة نادين الراسي ضمن مشهد من الحلقة الثالثة من مسلسل (بيروت 303) الذي تشاركان في بطولته، التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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وتفاعل كثير من المتابعين مع هذا المشهد بين سلافة ونادين، إذ ركزت التعليقات على ظهور الصفعة بشكل حقيقي وواقعي مثنين على اداء النجمتين في العمل.

وشاركت سلافة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر موقع (انستغرام) مجموعة ردود فعل وصلتها على هذا المشهد.

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مسلسل (بيروت 303)، والذي يعرض حاليا على منصة (شاهد)، ويشارك في بطولته النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب كل من نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

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