سلمان خان يحتفل بيوم المرأة العالمي على طريقته الخاصة..شاهدوا ماذا فعل!

نجم بوليوود سلمان خان

كالعديد من المشاهير، قام النجم الهندي سلمان خان بالاحتفال في يوم المرأة العالمي الذي صادف الـ8 من مارس، وقرر أن يحتفل بهذه المناسبة بأسلوبه الخاص، حيث قام بمشاركة صورة قديمة تجمعه بوالدته سلمى خان ومربيته هيلين.

ونشر سلمان الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وترك عليها تعليقًا قال فيه: "يوم سعيد لكل النساء في العالم"، حيث تظهر بجانبه والدته، ومن خلفه هيلين التي شاركت في رعايته وتربيته.

وظهر نجم بوليوود في الصورة في غاية السعادة، وعلى ما يبدو أن السبب الذي جعل منه هذا الشخص المحبوب واللطيف والذي يعشقه الملايين هو يرجع إلى تلك السيدتان الجميلتان اللتان أشرفتا على تربيته ورعايته طوال السنين الماضية.

الجدير ذكره أن سلمان خان ينهي في الوقت الحالي العمل على فيلمه الجديد "بهارات" والذي شاركته البطولة فيه النجمة كاترينا كيف، ويذكر أيضًا أن بعض المشاهد الخاصة بالفيلم تم تصويرها في الإمارات، ومن المقرر أن يتم عرضه في السينما بالتزامن مع موسم الأعياد في عام 2019.