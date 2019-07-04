سلمان خان يستعد لافتتاح سلسلة من الصالات الرياضية في الهند

يعد سلمان خان واحدًا من أبرز نجوم بوليوود الذين نجحوا في ترك بصمتهم، وبالإضافة إلى أعماله الفنية والخيرية أيضًا، دخل سلمان مجال التجارة منذ فترة.

وبعد نجاح إطلاقه سلسلة متاجر الملابس الخاصة بعلامته في جميع أنحاء العالم، يستعد نجم بوليوود إلى التوسع أكثر وإطلاق سلسلة من الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية في مختلف أنحاء الهند.

ووفقا لما كشفته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، من المقرر افتتاح سلسلة صالات "جيم تشين" الرياضية بحلول عام 2020، هذا وستمتد فروعها إلى أكثر من 300 صالة في جميع أنحاء الهند.

وتأتي تلك الخطوة بعد نجاح مشروع سلمان للمعدات والمنتجات الرياضية الذي أطلقه مؤخرًا، في خطوة تشجيعية للاهتمام بممارسة الرياضة، حيث يركز سلمان على تعزيز اهتمام كل مواطني الهند على اللياقة والصحة البدنية.

يجدر بالذكر أنه في أبريل الماضي من هذا العام، أطلق سلمان خان علامته الخاصة لمعدات اللياقة البدنية، وفي غضون 3 أشهر، تم استخدام المعدات بالفعل في أكثر من 175 نادي رياضي في انحاء الهند.

هذا ويعرف سلمان بحبه لممارسة الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية، وينتظر الكثيرين سلسلته الخاصة للصالات الرياضية بكل حماس.

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