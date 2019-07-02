نجمة من نجوم بوليوود تعتزل الفن رسميًا وتعلّق: "أريد التقرّب إلى الله"

فاجأت نجمة بوليوود الفنانة زايرا وسيم متابعيها في كل مكان وذلك بعدما أعلنت بشكل رسمي اعتزالها الفن دون رجعة، حيث أنها وجدت بعد الكثير من الوقت والتفكير أن عملها في الوسط الفني يتعارض مع إيمانها وعقيدتها الإسلامية.

وشاركت صاحبة الـ18 عامًا عبر حسابها على موقع إنستغرام منشورًا مفصلًا عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال والابتعاد عن كل ما يخص الفن، ومن أهم أسبابها أنه مع الوقت أصبح إيمانها يختفي تدريجيًا دون أن تشعر، وتابعت:

"قبل 5 سنوات من الآن دخلت عالم بوليوود وتغيرت حياتي كليًا، على الرغم أنني لم أكن قد خططت لأي من ذلك، ولكن مع الوقت لم أعد احتمل أن أكون شخصًا آخر لا يمثلني، مجال الفن مليء بالحب والدعم والتشجيع، إلّا أنه في ذات الوقت قادني إلى التجاهل وبطريقة ما أصبحت أفقد إيماني شيئًا فشيئًا".

وأضافت: "وبينما لا زال في هذا العمل الذي يتعارض مع إيماني، أصبحت علاقتي بديانتي مهددة بالضياع وبدأت أشعر أنني فقدت البركة من حياتي بشكل كامل، نصيحتي للجميع، لا يوجد هناك قدر للنجاح أو الشهرة أو السلطة أو الثراء يستحق أن تخسر من أجله إيمانك وسلامك الداخلي وعلاقتك مع الله".

يشار إلى أن زايرا وسيم اشتهرت من خلال فيلم "Dangal" مع النجم الهندي عامر خان، إضافة إلى تواجدها في أحد الأفلام الخاصة بالممثلة بريانكا شوبرا والذي لم يعرض بعد بعنوان "The Sky is pink".

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