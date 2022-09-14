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سلمى أبو ضيف تنال إعجاب متابعيها بـهذا الـ(نيولوك)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:18
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

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وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة بشعر قصير كيرلي ، مما نالت علي اعجاب متابعيها .

يذكر ان آخر أعمال الفنانة كان مسلسل (منعطف خطر) مع النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، وآدم الشرقاوي، و المسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

سلمى كانت قد نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 الماضي بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي (الاختيار 3)  و(سوتس بالعربي)، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل (راجعين يا هوى)، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

كلمات دالة:سلمى أبو ضيف

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