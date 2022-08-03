سلمى أبو ضيف تطلق خط أزيائها الخاص و تبدأ بالمايوهات

تخوض الفنانة سلمى أبو ضيف تجربة جديدة من خلال إطلاق العلامة التجارية ELMA والتي ستنافس بها في سوق ملابس السباحة النسائية.

ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها على (إنستغرام) صورة لـ4 فتيات يرتدين ملابس سباحة معلنة عن إطلاق علامتها التجارية. و كتبت تعقيبا على الصورة: (يسعدني أن أعلن إطلاق علامتي التجارية الجديدة، التي أعمل عليها منذ 3 سنوات، (إلما) هي ماركة ملابس سباحة مصممة بعناية لتناسب جميع الأجسام.

وتابعت: (لقد رأيت فجوة في سوق ملابس السباحة تجعل من الصعب على النساء العثور على ما يناسبهن ونوع أجسادهن - إنه صراع دائم رأيته في كل مكان. لا أهدف إلى إنشاء علامة تجارية فحسب، بل إنشاء بيئة ومجتمع يحتفل بالجمال الطبيعي ويحتضنه بجميع الأشكال التي يأتي بها. هذه إلما.

على جانب آخر، يعرض لسلمى أبو ضيف مسلسل (منعطف خطر) عبر منصة (شاهد vip) ويشاركها في بطولته النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، محمد علاء، تامر نبيل، المسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.