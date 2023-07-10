  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سلمى حايك تستعرض جسدها ببكيني مثير وتعلّق "أعلم أنكم تحبون هذا"

سلمى حايك تستعرض جسدها ببكيني مثير وتعلّق "أعلم أنكم تحبون هذا"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 07:21
سلمى حايك
سلمى حايك

احتفلت النجمة الهوليوودية "سلمى حايك" بوصول صفحتها عبر حسابها الخاص في انستغرام  الى 25 مليون متابع، وشاركت فيديو مع جمهورها بهذه المناسبة.

اقرأ ايضاًسلمى حايك تعلق في المرحاض لنصف ساعة والسبب قفّاز الكريستالسلمى حايك تعلق في المرحاض لنصف ساعة والسبب قفّاز الكريستال

سلمى حايك تحتفل مع جمهورها بالبكيني المثير
 

احتفلت النجمة العالمية بوصول عدد متابعيها عبر حسابها في إنستغرام إلى 25 مليون متابع،  حيث شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية بكيني مثير.
 

ظهرت الفنانة العالمية وهي وسط  المياه وتسبح برشاقة وتقفز مستعرضة جسدها المثير وعلقت قائلة: "لا أصدق ذلك 25 مليون متابع! شكرا جزيلا لكل واحد منكم".
 

وتابعت النجمة العالمية حديثها قائلة: "أعلن أن صوري بالبكيني تعجبكم أكثر من غيرها لذلك سأقدم لكم أجمل ظهور بالبكيني، وبالرغم من أنني أكره ممارسة الرياضة لكني أحب الاحتفال باللحظات الجميلة وأنا ارقص في الماء أنا حقا متأثرة وممتنة بسبب حبكم الكبير ودعمكم".

ولفتت حايك الأنظار اليها برشاقتها وإثارتها بالرغم من أنها تبلغ من العمر 56 عامًا.

سلمى حايك وزوجها يزوران مدينة البترا ووداي رم في الأردن
 

خلال وقت سابق نشرت النجمة العالمية "سلمى حايك" مجموعة من الصور لها وهي تستمتع بعطلتها في الشرق الأوسط وتحديدًا في المملكة الأردنية الهاشمية.

وشاركت حايك جمهورها صور عديدة من رحلتها هذه رفقة زوجها، وكشفت عن زيارتها المدينة الوردية البتراء بالإضافة إلى وادي رم.

كلمات دالة:سلمى حايكأخبار المشاهيرأعمال المشاهيراطلالات المشاهيراطلالات مثيرة

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن