سلمى حايك تستعرض جسدها ببكيني مثير وتعلّق "أعلم أنكم تحبون هذا"

احتفلت النجمة الهوليوودية "سلمى حايك" بوصول صفحتها عبر حسابها الخاص في انستغرام الى 25 مليون متابع، وشاركت فيديو مع جمهورها بهذه المناسبة.

سلمى حايك تحتفل مع جمهورها بالبكيني المثير



احتفلت النجمة العالمية بوصول عدد متابعيها عبر حسابها في إنستغرام إلى 25 مليون متابع، حيث شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية بكيني مثير.



ظهرت الفنانة العالمية وهي وسط المياه وتسبح برشاقة وتقفز مستعرضة جسدها المثير وعلقت قائلة: "لا أصدق ذلك 25 مليون متابع! شكرا جزيلا لكل واحد منكم".



وتابعت النجمة العالمية حديثها قائلة: "أعلن أن صوري بالبكيني تعجبكم أكثر من غيرها لذلك سأقدم لكم أجمل ظهور بالبكيني، وبالرغم من أنني أكره ممارسة الرياضة لكني أحب الاحتفال باللحظات الجميلة وأنا ارقص في الماء أنا حقا متأثرة وممتنة بسبب حبكم الكبير ودعمكم".

ولفتت حايك الأنظار اليها برشاقتها وإثارتها بالرغم من أنها تبلغ من العمر 56 عامًا.

سلمى حايك وزوجها يزوران مدينة البترا ووداي رم في الأردن



خلال وقت سابق نشرت النجمة العالمية "سلمى حايك" مجموعة من الصور لها وهي تستمتع بعطلتها في الشرق الأوسط وتحديدًا في المملكة الأردنية الهاشمية.

وشاركت حايك جمهورها صور عديدة من رحلتها هذه رفقة زوجها، وكشفت عن زيارتها المدينة الوردية البتراء بالإضافة إلى وادي رم.