سلمى حايك تعلق في المرحاض لنصف ساعة والسبب قفّاز الكريستال

تعرّضت النجمة الهوليووددية ذات الأصول اللبنانية "سلمى حايك " إلى موقف محرج وصعب خلال حفل تقديم جوائز خلال الأسبوع الماضي.

تفاصيل الموقف الذي تعرّضت له سلمى حايك

شاركت النجمة الهوليوودية "سلمى حايك" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه خلال تعرضها لموقف محرج بعد أن احتجزت لما يقارب الـ نصف ساعة في الحمام.

وظهرت سلمى في الفيديو وهي ترتدي قفازات من الكريستال باللون الوردي، وقد علقت هذه القفازات بفستان النجمة الأمريكية فران دريشر، حيث اضطرت سلمى ان تبقى في الحمام لمدة نصف ساعة حتى تم سحب الخاتم من الفستان.

وعلّقت سلمى حايك على الفيديو الذي نشرته قائلة: "لقد تأخرت قبل تقديم الجائزة إلى مايكل كيتون دوغلاس بسبب أن قفازي علق بفستان فران الرائع".

سلمى حايك تحصل على جائزة IMDb

نشرت الفنانة العالمية من أصول لبنانية صورة جديدة وهي تحمل جائزة STARmeter، حيث ارفقت هذه الصورة بتعليق قالت فيه: "يسعدني أن أكون أول شخص يتلقى هذه الجائزة فهي شرف كبير لي".

وسلمى حايك هي فنانة مكسيكية امريكية والدها رجل الاعمال اللبناني سامي حايك، ووالدتها مكسيكية من أصل اسباني وتدعى ديانا خيمينيز